"Справедливая Россия" подала в суд иск о снятии Антона Шипулина с довыборов в Госдуму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия" подала в Свердловский областной суд иск о снятии кандидата "Единой России" биатлониста Антона Шипулина с довыборов в Государственную думу по Серовскому округу. Об этом в понедельник ТАСС сообщил руководитель регионального отделения "Справедливой России" Андрей Кузнецов.

"Законодательство запрещает кандидатам в депутаты Государственной думы на момент регистрации кандидата владеть и управлять ценными бумагами иностранных компаний. Мы исходим из информации, которую предоставила избирательная комиссия, на прошлой неделе они приняли решение о публикации деклараций кандидатов. Мы увидели, что [у Шипулина] указаны иностранные акции. Иск подали в областной суд", - сказал Кузнецов.

По словам Кузнецова, кандидат Шипулин предоставил объяснения о том, что на момент регистрации кандидатом на довыборы, он произвел отчуждение иностранных акций. "Мы сомневаемся в достоверности этих сведений и будем настаивать на том, чтобы суд рассмотрел [дело] по существу", - добавил руководитель регионального отделения.

В пресс-службе свердловского отделения партии "Единая Россия" заявили, что они ждут решения суда. "Направить иск в суд - их [партии] право. Дальше будет решать суд, является ли это [наличие у кандидата акций иностранных компаний] поводом для отстранения от выборов", - сказал ТАСС пресс-секретарь отделения Максим Бестфатер.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловского областного суда, иск от партии "Справедливая Россия" поступил еще 16 августа. Дата рассмотрения иска на данный момент не назначена.

16 августа на сайте Свердловского избиркома была опубликована информация, что кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174 (Свердловская область) биатлонист Антон Шипулин утаил от регионального избиркома ценные бумаги на сумму почти в 14 млн рублей. Шипулин не указал, что владеет 50 ценными бумагами "Коммерцбанк АГ" на общую сумму 3 642 180 рублей и 10 тыс. облигаций ПАО "Сбербанк" на общую сумму 10 млн рублей, также кандидат скрыл вклад в ПАО Банк "ФК Открытие" на сумму 2316 рублей.

О довыборах в Госдуму по Серовскому округу

Свердловский избирком зарегистрировал семь кандидатов на пост депутата Госдумы по Серовскому округу - Антона Шипулина от "Единой России", Ирину Скачкову от "Яблока", правозащитницу Евгению Чудновец от ЛДПР, председателя совета регионального отделения партии "Зеленые" Игоря Рузакова, члена Центрального комитета партии "Коммунисты России" Дмитрия Зенова, Алексея Коровкина от партии "Справедливая Россия", а также кандидата от КПРФ, депутата думы Качканарского городского округа Габбаса Даутова.

В январе 2019 года Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия члена фракции "Единая Россия" Сергея Бидонько в связи с назначением его на должность заместителя губернатора Свердловской области. Дополнительные выборы пройдут в единый день голосования - 8 сентября этого года. В Серовский одномандатный округ входит 21 муниципальное образование, на территории зарегистрированы 446 390 избирателей.