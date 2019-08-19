{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Швейцарские истребители сопроводили борт с Песковым и журналистами

Российская делегация направлялась во Францию на переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона
' Inforeactor Новости/YouTube'

МАРСЕЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Два истребителя ВВС Швейцарии несколько минут сопровождали в воздухе самолет специального-летного отряда "Россия", летевшего из Москвы в Марсель. На борту Ил-96 находились члены российской делегации, которые направлялись во Францию на переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Среди членов делегации - пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, а также журналисты "кремлевского пула".

Когда самолет СЛО "Россия" вошел в воздушное пространство Швейцарии, два истребителя поднялись в воздух и некоторое время сопровождали российское гражданское воздушное судно на высоте 10,6 км, расположившись по обоим бортам. Истребители, поочередно приближаясь к крыльям самолета на расстояние в несколько метров, какое-то время "вели" его по своей территории, а затем, проводив фактически до границы с Францией, удалились.

Подобное внимание к лайнерам СЛО "Россия" ВВС Швейцарии проявляет довольно часто. Ранее неоднократно сообщалось о подобном эскорте со стороны военных летчиков.

Теги
РоссияФранцияШвейцарияУшаков, Юрий Викторович
Володин: материалы об иностранном вмешательстве в дела России уже поступают в Госдуму
Читать полностью