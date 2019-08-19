Швейцарские истребители сопроводили борт с Песковым и журналистами

МАРСЕЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Два истребителя ВВС Швейцарии несколько минут сопровождали в воздухе самолет специального-летного отряда "Россия", летевшего из Москвы в Марсель. На борту Ил-96 находились члены российской делегации, которые направлялись во Францию на переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Среди членов делегации - пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, а также журналисты "кремлевского пула".

Когда самолет СЛО "Россия" вошел в воздушное пространство Швейцарии, два истребителя поднялись в воздух и некоторое время сопровождали российское гражданское воздушное судно на высоте 10,6 км, расположившись по обоим бортам. Истребители, поочередно приближаясь к крыльям самолета на расстояние в несколько метров, какое-то время "вели" его по своей территории, а затем, проводив фактически до границы с Францией, удалились.

Подобное внимание к лайнерам СЛО "Россия" ВВС Швейцарии проявляет довольно часто. Ранее неоднократно сообщалось о подобном эскорте со стороны военных летчиков.