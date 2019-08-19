Госдума может обратиться в ПАСЕ и ПА ОБСЕ по вопросу вмешательства во внутренние дела РФ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Госдума по итогам работы созданной комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России может обратиться в Парламентскую ассамблею Совета Европы и Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом журналистам в понедельник сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Мы предполагаем, что будем обсуждать поставленные вопросы [касательно вмешательства] с представителями соответствующих государств и средств массовой информации, которые осуществляют вмешательство во внутренние дела нашей страны. Выводы этой комиссии будут представляться общественности", - сказал он.

"По выводам этой комиссии могут быть сформулированы законодательные инициативы. Мы можем обратиться к нашим коллегам в парламентах соответствующих государств, в Парламентскую ассамблею Совета Европы и Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству [в Европе]", - добавил Исаев.