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Володин: материалы об иностранном вмешательстве в дела России уже поступают в Госдуму

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Антон Новодережкин/ТАСС
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Материалы о фактах вмешательства иностранных государств во внутренние дела России уже поступают в Госдуму. Об этом в понедельник по итогам внеочередного заседания совета Госдумы сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

"Материалы [о фактах иностранного вмешательства] уже поступают в Государственную думу. Как только прозвучало заявление главы фракции "Справедливая Россия" о необходимости создания комиссии, затем его поддержали руководители всех фракций, и мы начали получать материалы, свидетельствующие о вмешательстве во внутренние дела нашей страны", - сказал Володин.

 

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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