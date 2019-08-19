Замглавы МИД РФ обсудил с саудовским послом подготовку визита Путина в Эр-Рияд

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Саудовской Аравии Раид Халед Кримли обсудили в понедельник вопросы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание ходу подготовки предстоящего визита президента России Владимира Путина в саудовскую столицу. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления многопланового российско-саудовского взаимодействия с акцентом на ход подготовки предстоящего в октябре этого года визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Эр-Рияд", - сообщили в дипведомстве.

Кроме того, стороны рассмотрели ключевые темы ближневосточной повестки дня, особенно по урегулированию кризисной ситуации в Йемене. Как указали в МИД РФ, встреча состоялась по просьбе саудовского дипломата.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщал, что Путин планирует в октябре 2019 года посетить с визитом Саудовскую Аравию.