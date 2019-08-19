МИД России: Москва приветствует подписание Конституционной декларации в Судане

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Москва приветствует достижение соглашения между переходным Военным советом и ключевой оппозиционной силой Судана - альянсом "За свободу и перемены". Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ в связи с подписанием Конституционной декларации.

"В Москве приветствуют достигнутое соглашение и рассматривают его в качестве важного шага на пути стабилизации обстановки в Судане, - подчеркнули в министерстве. - Призываем вовлеченные суданские стороны и дальше придерживаться согласованной дорожной карты по формированию институтов государственной власти на переходный период".

В МИД РФ также призвали политические силы этой страны решать все возникающие проблемы и противоречия исключительно мирными средствами путем конструктивного межсуданского диалога.

В Хартуме 17 августа армия и оппозиция подписали основные соглашения о переходном периоде в стране, который должен завершиться полной передачей власти гражданским силам и переходом к гражданской форме правления.