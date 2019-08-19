Депутат Саблин пригласил губернатора сирийской провинции Тартус посетить Севастополь

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, первый зампредседателя всероссийской организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин, находящийся с визитом в Сирии, пригласил губернатора сирийской провинции Тартус Сафуана Абу Саада посетить Севастополь. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба "Боевого братства".

"Саблин передал губернатору Тартуса приглашение посетить Севастополь от временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева. В ходе предстоящего визита предполагается согласовать план мероприятий по реализации соглашения, которые придадут новый импульс этой работе на благо наших регионов и наших стран", - отмечается в сообщении организации, поступившем в ТАСС. В начале 2019 года сирийская провинция и Севастополь подписали соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве.

Губернатор Тартуса поблагодарил за приглашение, сказав, что будет рад знакомству с Севастополем и его новым главой. "Надеюсь, что наше соглашение будет преобразовано в ряд конкретных планов в разных сферах деятельности", - цитирует его пресс-служба "Боевого братства".

В свою очередь, Дмитрий Саблин обратил внимание на то, что "работа по воплощению в жизнь этого соглашения пробуксовывала, как и реализация многих других проектов в Севастополе". "Мы начнем конкретную работу по экономическому взаимодействию наших городов-портов", - заверил он. Парламентарий также проинформировал, что в ближайшее время в Тартус прибудут ученые из Севастопольского государственного университета для проведения археологических работ.

Саблин подарил сирийскому губернатору морской колокол рынду как символ Севастополя, получив в качестве ответного подарка герб Тартуса.

В провинции Тартус расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России. Саблин является секретарем севастопольского регионального отделения партии "Единая Россия".

Научное сотрудничество

Саблин отметил, что ученые из Севастопольского госуниверситета приедут в сирийский Тартус для проведения подводных археологических работ. Они будут посвящены, в том числе, изучению контактов Средиземноморья и региона Черного моря в эпоху античности и Средние века.

"Что касается культурного и научного сотрудничества, в ближайшие дни в Тартус прибывают ученые из Севастопольского государственного университета. Они будут проводить подводные археологические работы, исследовать историю развития мореплавания и морских контактов в Средиземном и Черном морях в эпоху античности и Средневековья", - приводятся слова Саблина в сообщении пресс-службы "Боевого братства".

"Мы помогаем им наладить отношения с курирующим археологические работы в стране управлением древностей министерства культуры САР", - уточнил парламентарий.

В начале 2019 года провинция Тартус и Севастополь подписали соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве.