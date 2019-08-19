Комиссия СФ готова взаимодействовать с Думой при расследовании вмешательства в дела РФ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ готова взаимодействовать с созданной в понедельник комиссией Госдумы. В беседе с ТАСС глава комиссии СФ Андрей Климов не исключил возможность проведения каких-либо совместных мероприятий.

"Я не вижу почвы для неразумной состязательности. Будем стараться взаимодополнять друг друга. По крайней мере, мы настроены на сотрудничество со всеми, кто профессионально и всерьез занимается этой темой [вмешательства в дела РФ]. Коллеги должны структурироваться, принять некий план работы. Тогда будет ясно, где и что мы можем сделать вместе, а где мы будем действовать каждый в своем направлении", - сказал Климов, отметив, что эта тема очень широкая и пространство для деятельности здесь велико.

Он не исключил, что две комиссии будут в дальнейшем проводить какие-то совместные мероприятия, а также обмениться информацией. "Это нормально. Но они еще даже одного заседания не провели, поэтому мне сейчас трудно предположить, каков будет их план работы на ближайшее время. Я считаю, что наше взаимодействие должно быть организовано таким образом, чтобы мы взаимно усиливали эффект от этой деятельности", - подчеркнул сенатор.

Он также напомнил, что временная комиссия Совфеда с первых дней работы приглашала коллег из Думы на свои заседания и тематические круглые столы. "И они ходили. У нас взаимодействие с Госдумой с первых дней не прекращалось до сих пор", - констатировал Климов.

Климов также выразил надежду на то, что коллеги из Думы изучат отчеты временной комиссии Совета Федерации, познакомятся с планами ее работы, чтобы, возможно, что-то подсказать сенаторам, а также не тратить время на какие-то аспекты, которые уже изучены и проработаны членами СФ. "Чтобы не с нуля начинать, а использовать наработки. Мы должны складывать наши усилия, взаимодополнять друг друга, это может дать дополнительный эффект", - отметил он.

О думской комиссии

В понедельник Совет Думы принял решение создать комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, первое заседание которой может пройти уже на этой неделе. Возглавил комиссию председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В начале месяца оппозиционные фракции Госдумы выступили за расследование вмешательства, допущенного, по их мнению, рядом иностранных СМИ и дипломатических представительств во внутренние дела России в ходе несанкционированной протестной акции в Москве. Речь, в частности, идет об одностороннем освещении этих событий и оценках действий правоохранительных органов. "Единая Россия" инициативу о проведении разбирательства поддержала.