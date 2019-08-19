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Слуцкий заявил, что факты вмешательства во внутренние дела РФ будут оперативно выявлены

По словам главы думского комитета по международным делам, на полную мощь будет задействован "весь парламентский ресурс для решительного противостояния всем попыткам вмешательства"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России оперативно выявит все подобные случаи, в особенности те, что имели место до единого дня голосования. Об этом журналистам в понедельник заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Шаг этот абсолютно своевременный, откладывать его нельзя было ни на минуту", - сказал Слуцкий, говоря о создании комиссии. "Уверен, все факты непозволительного вторжения представителей ряда иностранных государств в дела Российской Федерации, в частности, в преддверии единого дня голосования 8 сентября, будут оперативно и эффективно выявлены", - добавил он.

Слуцкий заверил, что на полную мощь будет задействован "весь парламентский ресурс для решительного противостояния всем попыткам вмешательства извне в вопросы государственного суверенитета России как в процессе выборов, так и в целом". "Об итогах расследования мы также будем заявлять на всех международных площадках и говорить о недопустимости подобной линии", - резюмировал глава комитета.

Совет Госдумы на заседании в понедельник поддержал предложение о создании думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ.

Теги
РоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
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