Слуцкий заявил, что факты вмешательства во внутренние дела РФ будут оперативно выявлены

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России оперативно выявит все подобные случаи, в особенности те, что имели место до единого дня голосования. Об этом журналистам в понедельник заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Шаг этот абсолютно своевременный, откладывать его нельзя было ни на минуту", - сказал Слуцкий, говоря о создании комиссии. "Уверен, все факты непозволительного вторжения представителей ряда иностранных государств в дела Российской Федерации, в частности, в преддверии единого дня голосования 8 сентября, будут оперативно и эффективно выявлены", - добавил он.

Слуцкий заверил, что на полную мощь будет задействован "весь парламентский ресурс для решительного противостояния всем попыткам вмешательства извне в вопросы государственного суверенитета России как в процессе выборов, так и в целом". "Об итогах расследования мы также будем заявлять на всех международных площадках и говорить о недопустимости подобной линии", - резюмировал глава комитета.

Совет Госдумы на заседании в понедельник поддержал предложение о создании думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ.