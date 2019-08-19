Первое заседание комиссии Думы по расследованию вмешательства в дела РФ пройдет 23 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Первое заседание комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ состоится в пятницу, 23 августа. Об этом сообщили журналистам в понедельник в аппарате нижней палаты парламента.

"В аппарате Госдумы уточнили, что первое заседание комиссии пройдет 23 августа", - говорится в сообщении.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что комиссия, решение о создании которой совет Думы принял в понедельник, планирует собраться на первое заседание уже на этой неделе.