Путин заявил, что РФ пока не видит реакции США на предложения по продлению СНВ-3

ФОРТ БРЕГАНСОН /Франция/, 19 августа. /ТАСС/. Россия пока не получала никакой реакции от США на свои предложения по поводу дальнейшей судьбы договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Конечно, думаю, нам удастся [на встрече] поговорить по вопросам международной безопасности", - сказал Путин, выразив согласие со французским лидером в том, что проблемы в этой сфере "действительно существуют". Президент РФ при этом напомнил, что не Россия вышла в одностороннем порядке из договоров о противоракетной обороне (ПРО) и ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Сейчас на повестке дня стоит вопрос продления договора о СНВ-3, мы пока тоже не видим никаких инициатив со стороны наших американских партнеров, хотя наши предложения лежат на столе", - подчеркнул российский лидер. Он добавил, что Москву также беспокоят вопросы, связанные с договором о запрещении ядерных испытаний и с "возможной милитаризацией космоса".