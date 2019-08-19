{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин заявил, что РФ пока не видит реакции США на предложения по продлению СНВ-3

По словам президента России, Москву также беспокоят вопросы, связанные с договором о запрещении ядерных испытаний и с "возможной милитаризацией космоса"
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон
© Михаил Метцель/ТАСС

ФОРТ БРЕГАНСОН /Франция/, 19 августа. /ТАСС/. Россия пока не получала никакой реакции от США на свои предложения по поводу дальнейшей судьбы договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

На эту тему
Какое оружие Россия и США "сокращали" по СНВ-3

"Конечно, думаю, нам удастся [на встрече] поговорить по вопросам международной безопасности", - сказал Путин, выразив согласие со французским лидером в том, что проблемы в этой сфере "действительно существуют". Президент РФ при этом напомнил, что не Россия вышла в одностороннем порядке из договоров о противоракетной обороне (ПРО) и ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Сейчас на повестке дня стоит вопрос продления договора о СНВ-3, мы пока тоже не видим никаких инициатив со стороны наших американских партнеров, хотя наши предложения лежат на столе", - подчеркнул российский лидер. Он добавил, что Москву также беспокоят вопросы, связанные с договором о запрещении ядерных испытаний и с "возможной милитаризацией космоса".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
Возвращение России в ПАСЕ
Путин выразил благодарность Франции за ее позицию по возвращению делегации России в ПАСЕ
Президент РФ рассчитывает, что Франция будет "в этом же ключе" поддерживать и выстраивание работы российской стороны с ЕС
Читать полностью