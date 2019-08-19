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Кризис в Сирии
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Путин: Россия поддерживает усилия по купированию террористических угроз в Идлибе

Президент РФ считает чрезвычайно опасной переброску боевиков из Идлиба в другие регионы

ФОРТ БРЕГАНСОН /Франция/, 19 августа. /ТАСС/. Россия поддерживает усилия сирийской армии против террористов в провинции Идлиб, откуда наблюдаются постоянные вылазки боевиков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Он отметил, что до создания демилитаризованной зоны в Идлибе 50% этого региона Сирии контролировалось террористами, а сейчас - 90%. "И мы наблюдаем постоянные вылазки оттуда. Более того, что особенно опасно, мы наблюдаем переброску из этого региона боевиков в другие регионы мира, и это чрезвычайно опасная вещь", - сказал Путин.

"Мы поддерживаем усилия сирийской армии по проведению локальных операций по купированию этих террористических угроз", - подчеркнул российский лидер.

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Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияФранцияКризис в СирииМакрон, Эмманюэль
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