Путин: Россия поддерживает усилия по купированию террористических угроз в Идлибе

ФОРТ БРЕГАНСОН /Франция/, 19 августа. /ТАСС/. Россия поддерживает усилия сирийской армии против террористов в провинции Идлиб, откуда наблюдаются постоянные вылазки боевиков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Он отметил, что до создания демилитаризованной зоны в Идлибе 50% этого региона Сирии контролировалось террористами, а сейчас - 90%. "И мы наблюдаем постоянные вылазки оттуда. Более того, что особенно опасно, мы наблюдаем переброску из этого региона боевиков в другие регионы мира, и это чрезвычайно опасная вещь", - сказал Путин.

"Мы поддерживаем усилия сирийской армии по проведению локальных операций по купированию этих террористических угроз", - подчеркнул российский лидер.