Путин заявил, что по ситуации на Украине есть вещи, которые внушают осторожный оптимизм

Во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном российский лидер отметил, что на переговорах во Франции будет обсуждаться, в том числе, ситуация в Донбассе. "Я проинформирую господина президента [Франции] о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины [Владимиром Зеленским]", - отметил президент РФ.

"Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать и которые внушают такой - осторожный - оптимизм", - сказал Путин.

О "нормандском формате"

Также президент России выразил уверенность в том, что альтернативы "нормандскому формату" для урегулирования на Украине нет.

"По моему мнению, альтернативы "нормандскому формату" не существует, и, безусловно, мы будем его поддерживать", - заявил он.

В то же время российский лидер отметил, что "любая встреча, в том числе и встреча в нормандском формате, должна приводить к конкретным результатам. Нужно добиваться того, о чем договаривались раньше, и, безусловно, идти к этой цели".

Путин, в частности, напомнил о необходимости реализовать принятое в 2016 году компромиссное решение, которое касается имплементации закона об особом статусе Донбасса. "Надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить", - сказал президент России. То же самое, по его словам, касается и других вопросов, например, вопросов амнистии.

"Есть ряд вопросов, о которых мы должны договориться. Мы, мне кажется, сегодня пообсуждаем эту тему (с президентом Франции Макроном - прим. ТАСС), должны это сделать обязательно", - резюмировал Путин.