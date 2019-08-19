Путин заявил, что хочет скоординировать с Макроном усилия по Ливии

ФОРТ БРЕГАНСОН /Франция/, 19 августа. /ТАСС/. Россия хотела бы скоординировать с Францией усилия по ливийскому урегулированию, где нужно добиваться примирения конфликтующих сторон. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Он назвал Ливию важной темой для переговоров с Макроном. "Здесь нужно добиваться примирения конфликтующих сторон, и мне бы очень хотелось выяснить позицию Французской Республики и президента Франции по этой тематике с тем, чтобы скоординировать наши усилия", - сказал президент РФ.