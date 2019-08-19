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Путин заявил, что Россия не отказывалась от работы в формате G8 и ждет партнеров в гости

ФОРТ БРЕГАНСОН /Франция/, 19 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ не отказывалась от работы в формате G8 и "в любое время ждет партнеров в гости".

"Что касается "восьмерки", о которой вы сказали - так ее не существует. Как же я могу возвратиться в организацию, которой не существует. Сегодня это "семерка". Что касается возможного формата в рамках восьми государств - мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести "восьмерку" в свое время, наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках "семерки", - сказал Путин на пресс-конференции в преддверие переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
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