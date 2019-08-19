ФОРТ БРЕГАНСОН /Франция/, 19 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал Европу ставить общие цели, "которые сегодня кажутся невозможными, а завтра могут стать неизбежными".

"Что касается перспектив, связанных с созданием общей Европы от Лиссабона до Владивостока - это ведь не наша идея. Еще генерал де Голль высказал эту мысль по существу, когда сказал о Европе от Лиссабона до Урала. Но Россия простирается до Тихого океана и это все - пространство европейской культуры. Вот это важно понимать. Но дело не в этом. Дело не том, что сегодня это кажется невозможным. То, что сегодня кажется невозможным, завтра может стать неизбежным,"- сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По его словам, такого рода взаимодействие важно не только для России, но и для Европы, "если она хочет сохраниться как центр цивилизации".

"И если мы будем над этим вместе работать, то рано или поздно когда-нибудь мы подойдем к решению этой проблемы. В той или другой форме, это не важно. Важно выбрать путь и потихонечку, соразмерно с условиями сегодняшнего дня, двигаться в правильном направлении", - отметил Путин.

По его словам, Россия не отказывается ни от каких контрактов со странами Запада, но в то же время не ставит для себя в качестве самоцели возможность восстановления G8 с участием Москвы.

Россия и Франция могут сделать больше

Путин убежден, что Россия и Франция могут вместе сделать больше, если отношения РФ и ЕС окончательно нормализуются.

"Мы поддерживаем деловую активность во Франции, могли бы сделать еще больше в этом направлении, если нормализация отношений между Россией и Евросоюзом будет полной и всеобъемлющей", - заявил он.

Говоря о значении Франции для России, Путин заметил, что это исторически один из российских ключевых партнеров в Европе и в мире. Он напомнил, что наша страна вместе с Францией вышла победителем в борьбе против нацизма во Второй мировой войне. Российский лидер поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за то, "что он принял наше приглашение приехать на следующий год 9 мая на торжественные мероприятия по этому поводу". При этом глава государства указал на то, что двусторонние отношения имеют глубокие корни. Он отметил, что Франция является ядерной державой и постоянным членом Совбеза ООН, страна играет существенную роль в принятии решений в сфере международной безопасности.

Путин также отметил, что отношение руководства Франции сыграло "существенную, если не ключевую роль" в возвращении России в Совет Европы. "Дополнительных, мне кажется, комментариев и доказательств того, что мы относимся к сотрудничеству с Францией самым серьезным образом не следует приводить, я уже не говорю об экономической составляющей", - заключил президент.