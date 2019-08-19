Путин связывает акции протеста в Москве с электоральным циклом

ФОРТ БРЕГАНСОН /Франция/, 19 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин связал прошедшие в Москве акции протеста с электоральным циклом. "Все это связано с электоральным циклом, - заявил он журналистам в преддверии переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. - В сентябре этого года должны состояться выборы в региональные органы власти, в том числе - в московские".

Путин назвал очевидными причины, по которым ряд кандидатов не были допущены на региональные выборы, в том числе - в Московскую городскую думу.

"В этом году до выборов не допущены 57 человек за очевидные нарушения в ходе избирательной кампании", - сказал он на пресс-конференции. Среди таких причин Путин назвал фальсификацию подписей в поддержку тех или иных кандидатов.

Президент отметил, что виновники столкновений с органами правопорядка на массовых акциях в Москве должны понести установленную законом ответственность.

"Граждане имеют право на мирные в соответствии с действующим законом протесты, а власти должны должны обеспечить реализацию этих прав", - сказал он. "Но никто - ни власти, ни какие-то группы граждан - не имеет право нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда или до столкновений с властями, - добавил российский лидер. - Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с российским законом".

Путин заявил, что российские власти сделают все необходимое для того, чтобы внутриполитическая обстановка в стране развивалась в рамках закона.

"Мы будем делать все для того, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона", - сказал он.

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