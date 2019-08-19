Путин выразил благодарность Франции за ее позицию по возвращению делегации России в ПАСЕ

ФОРТ БРЕГАНСОН /Франция/, 19 августа. /ТАСС/. Москва благодарна Парижу за позицию Францию по вопросу о возвращении полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Мы благодарны Франции за ее позицию по Совету Европы, по возвращению в полноформатном масштабе российской делегации [в ПАСЕ]. Думаю, что это будет способствовать выстраиванию нормальных, полноценных доверительных отношений на европейском континенте", - сказал Путин. Он рассчитывает, что Франция будет "в этом же ключе" поддерживать и выстраивание работы РФ с Европейским Союзом.

Путин отметил, что на переговорах в форте Брегансон в понедельник "не в последнюю очередь" речь пойдет о российско-французском сотрудничестве в гуманитарной сфере. Российский лидер подчеркнул, что РФ и Францию связывают тесные узы сотрудничества в этой области. Президент РФ отметил, что в 2020 году практически во всех регионах Франции планируется провести в общей сложности 270 мероприятий в рамках "Русских сезонов" и "это будет еще одним шагом на пути выстраивания полноформатных отношений" между двумя странами.

Президент РФ сообщил также, что должное внимание на переговорах в понедельник будет уделено и теме развития двусторонних экономических отношений. По словам Путина, объем торгово-экономических связей двух стран в последнее время растет, хотя в первой половине текущего года и была "некоторая корректировка" товарооборота. "Я думаю, что [это произошло] по объективным причинам. Хотя есть и положительный элемент в этом, торговый баланс выравнивается", - заметил президент РФ.

Путин напомнил, что совокупные инвестиции российских компаний во французскую экономику составили более $3 млрд, в обратном направлении - $17 млрд, и что на российском рынке работают 500 компаний из Франции.