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Начались переговоры Путина и Макрона

Представители прессы не были приглашены для освещения переговоров ни в формате тет-а-тет, ни в составе делегаций

ФОРТ БРЕГАНСОН /Франция/, 19 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон начали переговоры. Встреча проходит в летней резиденции французского лидера форте Брегансон за закрытыми дверями.

Представители прессы не были приглашены для освещения переговоров ни в формате тет-а-тет, ни в составе делегаций. Тем не менее, ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что российскую сторону будет представлять он сам, глава МИД Сергей Лавров и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Перед началом переговоров лидеры обоих государств пообщались с представителями прессы, обозначив темы, которые собираются поднять в ходе беседы. В частности, прозвучала тема сирийского и ливийского урегулирования, решения украинского вопроса и иранской ядерной программы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичРоссияФранцияПесков, Дмитрий СергеевичУшаков, Юрий ВикторовичМакрон, Эмманюэль
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