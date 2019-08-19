В СФ заявили, что кабмин будет блокировать поправки в КоАП до принятия его новой редакции

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по разработке концепции нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) приняла решение до принятия новой редакции кодекса блокировать все законопроекты, предусматривающие поправки в него. Об этом ТАСС сообщил в понедельник председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, входящий в комиссию.

Правительство РФ 10 июня представило концепцию нового КоАП. Как ожидается, новый кодекс может быть принят в следующем году, а вступить в силу - с 1 января 2021 года.

"Комиссия правительства РФ по разработке концепции нового КоАП приняла решение блокировать все поправки в него до принятия нового кодекса. В связи с его подготовкой и в соответствии с рекомендациями комиссии поправки в действующий кодекс должны вноситься только в исключительных случаях", - сказал Клишас. Он добавил, что это решение согласовано с премьер-министром.

По словам Клишаса, правительство намерено давать отрицательные отзывы на все законопроекты, предусматривающие изменения в КоАП РФ. Кроме того, кабинет министров заморозил все свои предложения по поправкам. Комиссию возглавляет заместитель председателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, в нее входят представители исполнительных органов власти, парламентарии и эксперты.

Как пояснил Клишас, в случае острой необходимости поправки в кодекс все же могут быть одобрены.