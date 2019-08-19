Медведев поручил проанализировать к 1 сентября уже подготовленные поправки в КоАП

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 1 сентября проанализировать уже подготовленные законопроекты о поправках в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) на предмет их соответствия концепции нового кодекса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым дано поручение федеральным органам исполнительной власти не допускать внесения законопроектов о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях, не связанных с исполнением решений Конституционного Суда РФ, поручений президента РФ и правительства РФ, а также до 1 сентября 2019 года провести анализ внесенных законопроектов на предмет их соответствия концепции нового КоАП и внести предложения о дальнейшей работе над ними".

"Иных решений по работе над КоАП не принималось", - подчеркнули в кабмине.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ранее сообщил ТАСС, что комиссия правительства РФ по разработке концепции нового КоАП приняла решение до принятия новой редакции кодекса блокировать все законопроекты, предусматривающие поправки в него. Правительство РФ 10 июня представило концепцию нового КоАП. Как ожидается, новый кодекс может быть принят в следующем году, а вступить в силу - с 1 января 2021 года.

"Комиссия правительства РФ по разработке концепции нового КоАП приняла решение блокировать все поправки в него до принятия нового кодекса, - сказал Клишас, который входит в состав этой комиссии. - В связи с его подготовкой и в соответствии с рекомендациями комиссии поправки в действующий кодекс должны вноситься только в исключительных случаях". По словам сенатора, правительство намерено давать отрицательные отзывы на все законопроекты, предусматривающие изменения в КоАП РФ. Клишас отметил, что кабинет министров также заморозил все свои предложения по поправкам.