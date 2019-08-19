Главы МИД РФ и Ганы обсудят двусторонние отношения и подготовку к саммиту Россия - Африка

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит во вторник с министром иностранных дел и региональной интеграции Ганы Ширли Айоркор-Ботчуэй вопросы мировой и региональной повестки дня, в том числе урегулирование конфликтов на Африканском континенте и борьбу с международным терроризмом. Министр иностранных дел Ганы находится в российской столице с трехдневным рабочим визитом - с 19 по 21 августа.

Как отмечается в комментарии МИД РФ, визит главы дипведомства Ганы придаст дополнительный импульс совместной работе по дальнейшему укреплению двусторонних отношений. Дипломатические отношения между странами были установлены более 60 лет назад - 14 января 1958 года.

"Российско-ганский политический диалог базируется на схожести восприятия происходящих в мире процессов, созвучности подходов к актуальным проблемам современности, включая формирование полицентричной модели мироустройства и обеспечение центральной роли ООН в международных делах. Москва и Аккра конструктивно взаимодействуют в рамках ООН и на других многосторонних площадках", - говорится в сообщении.

В МИД РФ сообщили, что главы внешнеполитических ведомств обсудят также подготовку и проведение запланированного на 24 октября в Сочи саммита Россия - Африка, "который призван стать новой платформой для развития всего комплекса российско-африканских связей и внести весомый вклад в формирование будущей архитектуры отношений [РФ] с государствами Африки". На форум, который пройдет под председательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси, приглашены более 50 стран континента.

В российском министерстве также подчеркнули, что на переговорах значительное внимание будет уделено вопросам продвижения торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. "Состоится углубленный обмен мнениями о путях укрепления деловых связей в областях энергетики, развития инфраструктуры, освоения природных ресурсов и сельского хозяйства", - рассказали в МИД.