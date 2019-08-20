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Рябков: испытание США ракеты на дальность больше норм ДРСМД вызывает сожаление

Как отметил замглавы МИД РФ, Вашингтон взял курс на нагнетание военной напряженности
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Испытание Соединенными Штатами крылатой ракеты с дальностью, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вызывает сожаление. Об этом заявил ТАСС во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Все это вызывает сожаление, США очевидно взяли курс на нагнетание военной напряженности. Мы на провокации не поддаемся", - подчеркнул дипломат.

Рябков также отметил, что проведенные испытания свидетельствуют о давней разработке Вашингтоном таких систем. 

"Наверное, не может быть более ясного и явного подтверждения того, что разработка соответствующих систем велась в США давно, и подготовка к выходу из договора включала в том числе соответствующие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", - отметил дипломат.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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