Лавров и вице-президент Венесуэлы обсудят реализацию крупных совместных проектов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит в среду с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес реализацию крупных совместных проектов в области экономики, науки, высоких технологий и культуры, а также ситуацию в Боливарианской Республике и вокруг нее. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

"Состоится обмен мнениями по текущим вопросам двусторонних отношений, затрагивающим реализацию крупных совместных проектов в области экономики, науки, высоких технологий и культуры", - сообщили в дипведомстве.

В министерстве добавили, что также планируется обсудить "пути дальнейшей координации позиций на международной арене, ситуацию в Венесуэле и вокруг нее, подтвердить поддержку мирному урегулированию политических разногласий в этой стране".