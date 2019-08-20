{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров и вице-президент Венесуэлы обсудят реализацию крупных совместных проектов

Стороны обсудят реализацию совместных проектов в сфере экономики, науки, культуры

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит в среду с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес реализацию крупных совместных проектов в области экономики, науки, высоких технологий и культуры, а также ситуацию в Боливарианской Республике и вокруг нее. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

"Состоится обмен мнениями по текущим вопросам двусторонних отношений, затрагивающим реализацию крупных совместных проектов в области экономики, науки, высоких технологий и культуры", - сообщили в дипведомстве.

В министерстве добавили, что также планируется обсудить "пути дальнейшей координации позиций на международной арене, ситуацию в Венесуэле и вокруг нее, подтвердить поддержку мирному урегулированию политических разногласий в этой стране".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичВенесуэлаРоссия
Выход США и России из ДРСМД
Рябков считает, что Вашингтон взял курс на нагнетание военной напряженности
Как отметил замглавы МИД РФ, испытание США ракеты с дальностью, запрещенной ДРСМД, вызывает сожаление
Читать полностью