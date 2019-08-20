Слуцкий считает, что встреча Путина и Макрона стала шагом вперед в развитии сотрудничества

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россия разделяет подходы Франции к развитию двустороннего сотрудничества, о котором шла речь на встрече президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона в форте Брегансон, но для их реализации предстоит пройти серьезный путь, отказаться от санкционной политики. Такое мнение во вторник журналистам выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Итоги встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона в форте Брегансон стали шагом вперед как в развитии двустороннего сотрудничества, так и развязке самых сложных узлов современной международной политики. Были обсуждены вопросы сирийского и ливийского урегулирования, активизации "Нормандского формата" для разрешения конфликта на юго-востоке Украины. Это все крайне важно для мировой стабильности и безопасности", - отметил глава комитета.

Отдельно он обратил внимание на заявление французского лидера о вере в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока. "Это та самая концепция "Большой Европы", у истоков создания которой стоял еще великий Шарль де Голь. Россия, безусловно, поддерживает и разделяет подобные подходы", - отметил Слуцкий.

"Но для их реализации предстоит пройти достаточно серьезный путь и отказаться от разделительных линий на общем Европейском континенте, - продолжил депутат. - И, конечно, в такой контекст абсолютно не вписываются антироссийские санкции, навязанные Европе из-за океана".

"Франция, считаю, как одна из передовых европейских держав могла бы стать флагманом в процессе свертывания санкционной политики Евросоюза. И в первую очередь было бы логично снять все рестрикции с парламентариев, противоречащие самой природе парламентаризма. Это мое мнение", - резюмировал Слуцкий.

В общей сложности переговоры между президентами России и Франции продолжались более двух с половиной часов.