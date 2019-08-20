Аксенов заявил, что готов еще на пять лет возглавить Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов готов вновь возглавить регион после выборов в региональный Госсовет, если ему окажут доверие жители полуострова, сообщил он журналистам во вторник.

Выборы в Государственный совет Крыма пройдут 8 сентября, в единый день голосования.

"Если будет доверие крымчан, придется идти работать пять лет в таком же темпе. Я готов, если люди доверят, будем дальше трудиться", - сказал Аксенов.

28 июля 2019 года партия "Единая Россия" представила президенту РФ Владимиру Путину кандидатуры действующих глав регионов для рассмотрения при назначении на должности руководителей Республик Ингушетия, Крым и Кабардино-Балкария, они были утверждены решением генерального совета единороссов.

Аксенов возглавляет региональный список "Единой России" на выборах. Он является главой республики с октября 2014 года.

В соответствии с региональным законом, главу республики избирают депутаты Госсовета Крыма из трех кандидатур, представленных президентом РФ.