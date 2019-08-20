Комиссия "Единой России" предложила сместить с должности главу совета депутатов на Алтае

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Комиссия "Единой России" по этике рекомендовала на ближайшем заседании президиума регионального политсовета партии в Республике Алтай рассмотреть вопрос о смещении с должности спикера Совета депутатов Чемальского района Людмилы Ящемской, которая ранее предположительно допустила оскорбления в адрес туристов. Об этом во вторник сообщил ответственный секретарь комиссии, замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко, слова которого приводит пресс-служба партии.

"По итогам рассмотрения всех обстоятельств дела, комиссия приняла решение рекомендовать президиуму регионального политсовета "Единой России" Республики Алтай рассмотреть вопрос о смещении Ящемской с должности спикера совета депутатов", - сказал Ревенко. Он уточнил, что данное решение будет направлено в адрес президиума генсовета "Единой России" и доведено до сведения регионального отделения партии. "Просим реготделение и его секретаря Владимира Тюлентина взять исполнение решения комиссии на контроль", - добавил Ревенко.

Он также отметил, что комиссия "приняла к сведению заявление Людмилы Ящемской о выходе из партии". "Согласно представленным в комиссию материалам, она допустила неэтичное поведение и нецензурные высказывания в отношении туристов. После того, как ей пришло официальное приглашение на заседание комиссии, она написала заявление о выходе из партии, и оно было удовлетворено региональным отделением "Единой России", - заключил он.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором женщина, похожая на Ящемскую, выгоняет со своей турбазы туристов, оскорбляя их, угрожая и намекая на свою высокую должность. Сама депутат заявила журналистам, что конфликта с туристами у нее не было, предположив, что ролик был подделан.