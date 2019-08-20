Встреча глав правительств ШОС пройдет 31 октября - 1 ноября в Ташкенте

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Главы правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проведут встречу 31 октября - 1 ноября в Ташкенте. Об этом сообщил во вторник замглавы МИД РФ Игорь Моргулов на заседании Совета национальных координаторов государств ШОС. Текст выступления распространен Фондом "Росконгресс".

"Совет национальных координаторов - это важнейшее звено в механизме шосовского сотрудничества, которое обеспечивает реализацию принимаемых в рамках организации решений на высшем и высоком уровнях. На данном этапе ваша [совета] основная задача - обеспечение содержательного наполнения встречи глав правительств государств - членов ШОС 31 октября - 1 ноября в Ташкенте, а также запуск подготовки саммита нашей организации в июле в Санкт-Петербурге, - сказал он. - Уверен, что вы достойно с ней справитесь".

Моргулов добавил, что до конца года планируется также провести консультации по международным вопросам деятельности ШОС на уровне заместителей министров иностранных дел.

"Следует подумать об определении оптимального алгоритма взаимодействия с наблюдателями и партнерами ШОС по диалогу, - отметил высокопоставленный дипломат. - И, естественно, назрел предметный комплексный разговор по тематике расширения ШОС. Готовы обстоятельно обсудить эти вопросы в ходе очередных консультаций по международной проблематике на уровне заместителей министров иностранных дел, которые мы намерены провести до конца текущего года в Москве".