Песков: испытание ракеты США говорит об изначальной подготовке срыва ДРСМД

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. США изначально готовили срыв договоренностей по ДРСМД, на что указывает проведенное испытание ракет запрещенной дальности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается испытаний в неядерном исполнении ракеты средней дальности американцами, эта новость как раз подоспела вчера в момент общения двух президентов - Путина и Макрона - и как раз Путин отметил, что подобные испытания лишний раз доказывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД, что американцы с самого начала это готовили", - заявил Песков.

Песков сделал особый акцент на том, что "за несколько недель или за несколько месяцев подобные испытания подготовить просто невозможно". По его словам, это лишний раз свидетельствует о том, что не Россия, а именно США своими действиями привели к слому ДРСМД.

В Пентагоне в понедельник сообщили, что США 18 августа впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность полета составила более 500 км.

В новость были внесены изменения (14:19 мск) — добавлена информация после второго абзаца.