{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: переговоры Путина и Макрона прошли позитивно

По словам представителя Кремля, президенты России и Франции "достаточно последовательно демонстрировали свою политическую волю обсуждать все моменты"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Переговоры президентов России и Франции - Владимира Путина и Эмманюэля Макрона - в понедельник прошли в целом позитивно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского лидера Дмитрий Песков.

На эту тему
"Дипломатия с теплым рукопожатием". Французские СМИ — о встрече Путина и Макрона

"Переговоры в целом были позитивные. Это не значит, что собеседники соглашались друг с другом, но они достаточно последовательно демонстрировали свою политическую волю обсуждать все моменты - и те, по которым есть совпадения мнений, и те, по которым есть разногласия", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, переговоры продолжались "до позднего времени", и Путин вернулся из Франции в Москву ближе "к 6 утра вторника". Песков напомнил, что беседе лидеров "инновационно предшествовала пресс-конференция", на которой главы государств обозначили основные темы повестки обсуждения.

По словам представителя Кремля, переговоры Путина и Макрона, как с глазу на глаз, так и с участием делегаций можно охарактеризовать как "очень насыщенный с точки зрения содержания, весьма конструктивный и доверительный диалог". "[Лидеры] сверили часы по основным вопросам как двусторонней, так международной повестки дня", - заключил Песков. Он сообщил также, что во время общения президентов состоялись также контакты между министрами иностранных дел двух стран и между помощниками лидеров по международным делам.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, Эмманюэль
Песков: наметок по датам встречи Путина с Зеленским и саммита в "нормандском формате" нет
Представитель Кремля отметил, что в плане проведения переговоров президентов России и Украины "вопросов больше, чем ответов"
Читать полностью