Песков: переговоры Путина и Макрона прошли позитивно

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Переговоры президентов России и Франции - Владимира Путина и Эмманюэля Макрона - в понедельник прошли в целом позитивно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского лидера Дмитрий Песков.

"Переговоры в целом были позитивные. Это не значит, что собеседники соглашались друг с другом, но они достаточно последовательно демонстрировали свою политическую волю обсуждать все моменты - и те, по которым есть совпадения мнений, и те, по которым есть разногласия", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, переговоры продолжались "до позднего времени", и Путин вернулся из Франции в Москву ближе "к 6 утра вторника". Песков напомнил, что беседе лидеров "инновационно предшествовала пресс-конференция", на которой главы государств обозначили основные темы повестки обсуждения.

По словам представителя Кремля, переговоры Путина и Макрона, как с глазу на глаз, так и с участием делегаций можно охарактеризовать как "очень насыщенный с точки зрения содержания, весьма конструктивный и доверительный диалог". "[Лидеры] сверили часы по основным вопросам как двусторонней, так международной повестки дня", - заключил Песков. Он сообщил также, что во время общения президентов состоялись также контакты между министрами иностранных дел двух стран и между помощниками лидеров по международным делам.