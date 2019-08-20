Песков: саммиту "нормандской четверки" должна предшествовать серьезная работа экспертов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Серьезная работа на экспертном уровне должна быть проведена для подготовки встречи лидеров в "нормандском формате" (РФ, ФРГ, Франция, Украина). Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, во время переговоров в понедельник президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона обсуждалась, в том числе украинская тематика.

"Весьма экспертно, весьма развернуто обсуждались перспективы организации встречи на высшем уровне в "нормандском формате", которой будет предшествовать серьезная работа на экспертном уровне, чтобы, как говорилось вчера, не проводить встречу ради встречи", - сказал Песков.

Также, продолжил он, лидеры РФ и Франции в деталях обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе по вопросам формирования Конституционного комитета, теме возвращения беженцев и другим вопросам сирийского урегулирования.

"Затрагивались многие другие региональные конфликты, будь Балканы, будь то Карабах, говорили по климату достаточно серьезно и долго, говорил об освоении Арктики", - перечислил пресс-секретарь. Песков напомнил, что французские компании принимают участие в освоении Арктического региона.