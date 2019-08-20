Президент Ганы примет участие в саммите Россия - Африка в Сочи

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо принял приглашение главы российского государства принять участие в первом саммите Россия - Африка, который состоится в октябре в Сочи. Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ганы Ширли Айоркор-Ботчуэй.

"Мы рассмотрели ход подготовки к предстоящему в октябре этого года в Сочи первому саммиту Россия - Африка, - отметил он. - Мы признательны за то, что президент Ганы принял приглашение президента [Владимира] Путина и будет активно участвовать в этом мероприятии. Мы обсудили подготовку итоговых документов этой встречи в верхах. Убежден, что она будет способствовать развитию всего комплекса российско-африканских связей".

Деловые контакты

Россия и Гана стремятся к наращиванию торгово-инвестиционного сотрудничества для реализации совместных проектов и продолжат работу по совершенствованию двусторонней договорно-правовой базы, отметил Лавров.

"Переговоры были содержательными, полезными и нацеленными на то, чтобы как можно эффективнее использовать наш хороший политический диалог, тесные контакты на международной арене для того, чтобы наращивать материальное сотрудничество, расширять торговые, инвестиционные обмены, используя механизмы межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в целях запуска взаимовыгодных совместных проектов в различных областях - в энергетике, сельском хозяйстве, инфраструктурных вопросах", - отметил он.

"Мы договорились ускорить работу над некоторыми проектами соглашений и меморандумов, которые укрепят договорно-правовую базу нашего сотрудничества, и условились поощрять деловые круги, торгово-промышленные палаты двух стран к продолжению и интенсификации прямых контактов", - подчеркнул глава российского дипведомства.

По его словам, стороны подтвердили совместную решимость содействовать наращиванию гуманитарных связей. "Продолжим готовить ганские кадры на базе российских образовательных учреждений", - добавил Лавров.

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