Лавров: Россия следит за ситуацией с обстрелом турецкого конвоя в Идлибе

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россия следит за ситуацией в Идлибе, военные РФ находятся на земле в этом районе. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать обстрел в Идлибе турецкого конвоя.

"Мы не просто следим за ситуацией, наши военные находятся на земле в идлибской зоне деэскалации, которая была создана документом, подписанным в сентябре прошлого года в Сочи президентами [Владимиром] Путиным и [Тайипом] Эрдоганом, и которая предполагает обязательства наших турецких коллег обеспечить размежевание между вооруженной оппозицией, которая готова участвовать в урегулировании, и террористическими группировками", - сказал министр.

Ранее телеканал NTV сообщил, что перемещавшаяся от одного поста к другому колонна бронетехники турецкой армии подверглась обстрелу со стороны сирийских войск в провинции Идлиб.

Российские и турецкие военные находятся в повседневном контакте по провинции Идлиб, где произошло обострение ситуации из-за вылазок террористов, добавил Лавров.

"Провокации [террористов] продолжались в том числе через головы турецких военных наблюдателей. Ситуация, которая там разворачивается сейчас, связана именно с тем, что экстремисты не прекращают своих попыток оттуда поражать цели на остальной части территории Сирии. Наши военные, конечно же, находятся в повседневном контакте. Нынешняя ситуация также конкретно обсуждается между ними", - сказал министр.

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться члены бандформирований с семьями, отказавшиеся сложить оружие. Ответственность за нее несет Турция, которая вместе с Россией и Ираком является гарантом перемирия в Сирии.

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