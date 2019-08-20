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Лавров заявил о необходимости увеличить число африканских стран в Совбезе ООН

Также глава МИД РФ считает, что в СБ ООН должно быть больше стран из Азии и Латинской Америки
Министр иностранных дел и региональной интеграции Республики Гана Ширли Айоркор Ботчвей и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Михаил Терещенко/ТАСС
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Министр иностранных дел и региональной интеграции Республики Гана Ширли Айоркор Ботчвей и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россия выступает за то, чтобы развивающиеся государства, в частности, африканские страны, были больше представлены в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ганы Ширли Айоркор-Ботчуэй.

"Мы говорили и о продолжающихся в ООН дискуссиях о реформе Совета Безопасности ООН, - отметил он. - Россия в очередной раз подтвердила нашу твердую позицию, что главной задачей этой дискуссии должно быть решение вопроса о повышении представленности развивающихся стран, включая Азию, Латинскую Америку и, обязательно, Африку".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГанаРоссия
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