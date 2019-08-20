Лавров: США готовили испытания ракет, нарушающих ДРСМД, как минимум с октября 2018 года

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. США готовили испытания ракет, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с октября прошлого года или раньше. Об этом заявил во вторник журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Готовилось это давно, задолго до 2 августа, когда формально истекли юридические обязательства сторон по Договору о РСМД. Это было все еще известно с октября прошлого года, когда к нам приезжал [помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон] Джон Болтон. И он нам сказал, по-моему, я уже упомянул об этом нашим коллегам-журналистам, что заявления [американского лидера Дональда] Трампа о необходимости выйти из этого договора - это не приглашение к диалогу, это принятое окончательное решение. Видимо, тогда, а может быть еще раньше, они начали готовить те испытания, которые произошли, которые нарушают параметры Договора о РСМД", - сказал он.

В Пентагоне в понедельник сообщили, что США 18 августа впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность полета составила более 500 км.