Власти Севастополя пригласили сирийскую делегацию посетить город в сентябре

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Власти Севастополя передали партнерам в Сирии приглашение посетить город в сентябре, чтобы обсудить перспективы сотрудничества, в том числе запуск грузового морского сообщения. Об этом сообщил журналистам врио губернатора Михаил Развожаев.

Сейчас в Сирии с визитом находится координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, руководитель севастопольского отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Саблин. В частности, он встретился с губернатором сирийской провинции Тартус Сафуаном Абу Саадом.

"[Саблин передал губернатору Тартуса] официальное письмо с заверением в высоком уважении и приглашением посетить город Севастополь, так как у нас заключено соглашение о сотрудничестве между провинцией Тартус и городом федерального значения Севастополь. <…> В сентябре мы планируем принять [делегацию из Сирии]", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что заключенное ранее соглашение - рамочное и требует наполнения, определения конкретных мероприятий. "На мой взгляд, самым очевидным является взаимодействие, связанное с оживлением работы нашего морского порта. Так как порт Тартус будет готов принимать суда, которые имеют приписку к Севастополю, и они не будут подлежать санкционным действиям. Мне кажется, это самое главное. А какая будет взаимная выгода у провинции Тартус и у города Севастополя, надо будет обсуждать до конца года", - уточнил Развожаев.

В январе российская делегация побывала с визитом в Сирии. Власти Севастополя и сирийской провинции Тартус подписали соглашение о сотрудничестве, в том числе планируется совместная работа в сфере высшего образования.