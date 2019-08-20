Лавров: единство стран Европы в 1939 году предотвратило бы многочисленные жертвы

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Странам Европы удалось бы избежать многочисленных жертв Второй мировой войны, если бы они объединили свои усилия против гитлеровского режима в довоенное время. Это подчеркнул во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии историко-документальной выставки "1939 год. Начало Второй мировой войны".

По его словам, данная экспозиция "стройным языкам неумолимых фактов указывает, кто сваливал мир в чудовищную катастрофу, а кто пытался ее предотвратить". "В то время как над Европой сгущались тучи, в западных столицах в надежде обеспечить свою безопасность за счет других сделали эгоистичный и одновременно крайне недальновидный выбор в пользу умиротворения гитлеровского режима, - пояснил глава МИД РФ. - Наивно полагая, что война их обойдет стороной, западные державы вели двойную игру: пытались направить гитлеровскую агрессию на восток. В этих условиях СССР пришлось в одиночку обеспечивать свою национальную безопасность".

"Сегодня нелишним будет напомнить, что именно наша страна внесла решающий вклад в разгром гитлеровской военной машины, в освобождение Европы и мира от нацизма, - подчеркнул Лавров. - А если бы в предвоенный период удалось усилия объединить, то многочисленных жертв можно было бы избежать".

Министр обратил внимание на продолжающиеся и по сей день попытки ряда стран фальсифицировать историю мирового конфликта. "Они хотят умалить или вовсе замолчать роль Советского Союза в разгроме нацизма, пытаются обелить злодеев, пытаются подвергнуть сомнению итоги войны, - отметил он. - Цель таких спекуляций очевидна: не только очернить современную Россию как продолжателя Советского Союза, но и скрыть неприглядную роль собственных государств в попустительстве гитлеровскому режиму".

В связи с этим Лавров напомнил слова русского историка Василия Ключевского о том, что история наказывает за незнание уроков. "Когда мировое сообщество сталкивается с опасными вызовами и угрозами, страшны и вредоносны геополитические игры с нулевой суммой и тем более попытки установить глобальную гегемонию, - указал глава российского дипведомства. - Необходимо вернуться к упорной работе по созданию в Евроатлантике и Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности и широкого сотрудничества суверенных государств. А важнейшее слагаемое успеха - опора на общепризнанные принципы и нормы международного права, которые должны неукоснительно соблюдаться всеми без исключения участниками межгосударственного общения".

"Руководствуясь этой философией, Россия продолжит работать над оздоровлением ситуации в мире, будет всемерно способствовать политико-дипломатическому преодолению многочисленных кризисов и конфликтов", - заключил министр.