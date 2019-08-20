Депутат Саблин пригласил представителей сирийской партии Баас в Москву и Севастополь

ТАСС, 20 августа. Координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, секретарь севастопольского регионального отделения "Единой России" Дмитрий Саблин пригласил представителей правящей сирийской партии Баас посетить осенью этого года Москву и Севастополь. Об этом сообщила во вторник пресс-служба организации "Боевое братство", первым зампредседателя которой является Саблин.

Как отметили в пресс-службе, во время визита в Дамаск российский парламентарий встретился с заместителем генсекретаря Баас Хилялем Хилялем. В "Единой России" Саблин занимает также пост сопредседателя группы по реализации соглашения о сотрудничестве между единороссами и Партией арабского социалистического возрождения (Баас).

"Хиляль сказал, что обе партии настроены на то, что наша работа приносит и будет приносить конкретный результат, и отметил, что соглашение о взаимодействии "Единой России" и Баас стало образцовым, другие партии, с которыми Баас заключает соглашения, просят, чтобы оно было таким же", - отмечается в сообщении.

В свою очередь Саблин передал привет от секретаря генсовета единороссов Андрея Турчака и рассказал о предстоящих в сентябре выборах в Севастополе. "Саблин пригласил делегацию Баас посетить Москву и Севастополь осенью этого года", - информирует пресс-служба "Боевого братства".

Кроме того, на встрече была обсуждена ситуация в Сирии, где сирийские войска вплотную подошли к занятому террористами стратегическому городу Хан-Шейхун. "Саблин отметил, что освобождение Хан-Шейхуна важно еще и потому, что, наконец, появится возможность для расследования провокации боевиков с использованием химического оружия, ставшей предлогом для американского удара по Сирии в апреле 2018 года", - отмечается в сообщении.