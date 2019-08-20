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Горбачев заявил, что потребность в налаживании диалога России и США сейчас велика

По мнению бывшего президента СССР, каждая из стран "может сыграть в этом свою роль"
Михаил Горбачев Дмитрий Серебряков/ТАСС
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Михаил Горбачев
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Потребность в диалоге между Россией и США сегодня очень велика, несмотря на связанные с этим трудности, каждая страна может сыграть в этом свою роль. Об этом во вторник заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев на встрече с министром иностранных дел и развития торговли Мальты Кармело Абелой.

Встреча была посвящена обсуждению мероприятий, которые должны пройти на Мальте в связи с предстоящим 30-летием переговоров Горбачева и президента США Джорджа Буша-старшего, которые состоялись там 2-3 декабря 1989 года.

"Сегодня очень велика потребность в диалоге, в налаживании взаимодействия, как бы это ни было трудно. И каждая страна может сыграть в этом свою роль", - приводит слова Горбачева пресс-служба "Горбачев-фонда".

"На Мальте мы с президентом США заявили, что наши страны отказываются рассматривать друг друга как врагов и готовы строить отношения взаимодействия, а в перспективе - партнерства. Обсудили все проблемы, их было много в то бурное время. И о многом договорились. После Мальты мы прошли большие испытания, но смогли продолжить то, что было начато на встречах с президентом США Рональдом Рейганом в Женеве и Рейкьявике - прежде всего в деле сокращения ядерного оружия", - сказал Горбачев.

Абела со своей стороны заверил, что Мальта как член Евросоюза будет "способствовать диалогу с Российской Федерацией и сближению позиций по всем проблемам".

Теги
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