{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рябков обсудил с замглавы МИД Венесуэлы повестку предстоящих в Москве контактов

В МИД РФ отметили, что в ходе беседы также были рассмотрены перспективы дальнейшего укрепления взаимодействия на международных площадках

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль обсудили содержательную составляющую предстоящих контактов и другие вопросы сотрудничества. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы, прошедшей в присущей российско-венесуэльскому диалогу доверительной и конструктивной атмосфере, были предметно рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая повестку дня предстоящих политических контактов, а также перспективы дальнейшего укрепления взаимодействия на международных площадках", - информировали в министерстве.

21 августа в Москве пройдут переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и исполнительного вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичВенесуэлаРоссияРябков, Сергей Алексеевич
Первый заместитель главы Димитровграда возглавил город
Богдан Павленко уже получил поздравления от губернатора региона Сергея Морозова
Читать полностью