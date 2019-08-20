Рябков обсудил с замглавы МИД Венесуэлы повестку предстоящих в Москве контактов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль обсудили содержательную составляющую предстоящих контактов и другие вопросы сотрудничества. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы, прошедшей в присущей российско-венесуэльскому диалогу доверительной и конструктивной атмосфере, были предметно рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая повестку дня предстоящих политических контактов, а также перспективы дальнейшего укрепления взаимодействия на международных площадках", - информировали в министерстве.

21 августа в Москве пройдут переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и исполнительного вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.