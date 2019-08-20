Захарова: вопрос об эвакуации в РФ пострадавшей в Турции девочки решится 21 августа

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Обсуждение о необходимости перевезти пострадавшую в Бодруме российскую девочку состоится в среду, 21 августа. Об этом сообщила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook .

12-летняя россиянка, которую 18 августа затянуло в трубу на дне бассейна, была экстренно госпитализирована и находится в критическом состоянии, сообщили ранее в генконсульстве РФ в Анталье.

"Посольство России в Турции, генконсульство в Анталье делают все возможное для помощи пострадавшей девочке и ее родителям. [Они находятся] на связи с администрацией Санкт-Петербурга, Минздравом России [официальным представителем] Олегом Салагаем. Завтра должна состояться видеоконференция для принятия решения о возможности эвакуации", - говорится в сообщении, размещенном на странице социальной сети.

Захарова также обратилась к турецким коллегам и МИД Турции, чтобы "они сделали максимум не необходимого, а в принципе реального для ребенка, чей отдых закончился так трагически".

Как отметается в распространенном во вторник сообщении российского посольства в Анкаре, сотрудники генерального консульства России в Анталье связались с представителями страховой компании, клиентами которой является семья пострадавшего ребенка. Там подтвердили, что случай признан страховым и основные расходы на лечение и медицинское обслуживание будут возмещены за счет предусмотренных договором лимитов.

По имеющимся у генконсульства данным, со стороны принимающей туристической компании "Одеон турс" также предпринимаются меры по оказанию содействия членам семьи пострадавшей, в том числе предоставлены услуги переводчика. "Генконсульство находится в контакте с администрацией больницы, страховой компанией и принимающей турфирмой для координации действий и оказания помощи в рамках имеющихся возможностей. В среду в Денизли направляется сотрудник генконсульства, а также представители страховой компании для проведения консультаций с лечащими врачами и организации видео-конференции с российскими специалистам", - добавили в посольстве.

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Также с учетом критического состояния ребенка дипломаты рекомендовали родителям направить письменное обращение в Минздрав России в целях подготовки при необходимости и при наличии медицинских показаний санитарно-транспортной эвакуации дочери в одну из профильных клиник для лечения по месту жительства в России.

Генконсульство в свою очередь направило письменные запросы в губернаторство провинции Мугла и Управление безопасности города Бодрум с просьбой информировать об обстоятельствах, ходе и результатах расследования инцидента и запросило информацию у владельца отеля относительно произошедшего случая и действиях его персонала. "Данная ситуация находится на постоянном контроле генконсульства в Анталье и посольства", - подчеркнули в российском диппредставительстве.