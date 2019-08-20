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Главы МИД РФ и Мальты провели рабочую встречу

Сергей Лавров и Кармело Абела обсудили двусторонние отношения, проблематику ОБСЕ и отношения между Россией и Евросоюзом

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Мальты Сергей Лавров и Кармело Абела обсудили двусторонние отношения, проблематику ОБСЕ и отношения между Россией и Евросоюзом (ЕС). Об этом сообщается во вторник на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств подтвердили готовность работать в целях обеспечения поступательного развития российско-мальтийского политического диалога, расширения двусторонних торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министры также обменялись мнениями по положению в Сирии, Ливии и на Украине.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что переговоры глав ведомств пройдут в контексте частного визита Абелы, который приурочен к запланированному на 18 августа в государственном музее-заповеднике "Царицыно" открытию выставки картин кисти русского живописца Дмитрия Григорьевича Левитского портрет Екатерины II из коллекции президентского дворца в Валетте.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаСирияРоссияЛивияМальтаЗахарова, Мария Владимировна
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