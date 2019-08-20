И.о. постпреда в ООН: РФ будет убеждать Иран и США "отойти от опасной черты"

ООН, 20 августа. /ТАСС/. Иран и США должны отойти от опасной черты в отношениях и разрешить противоречия через диалог. Об этом заявил во вторник и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на открытых дебатах Совета Безопасности по Ближнему Востоку.

"Хотел бы заверить, что даже в этом непростом контексте мы будем продолжать убеждать и иранских, и американских коллег в том, что нужно отойти от этой опасной черты, начать урегулировать противоречия через цивилизованный диалог, который предполагает прекращение политики ультиматумов, санкций и шантажа", - сказал он.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Стремление к диалогу

Полянский разобрал по словам выступление Госсекретаря США Майкла Помпео на дебатах и не обнаружил в нем призыва к диалогу и сотрудничеству.

"Господин Помпео, мы очень внимательно выслушали ваше выступление. Я даже попросил своих коллег разобрать его буквально по словам, так как от него действительно многое зависит", - сказал российский дипломат. "Оказалось, что вы использовали очень много слов, имеющих отрицательную коннотацию - вызовы, угрозы, режим...", - обратился он к американскому госсекретарю.

Как указал Полянский, Помпео лишь "один раз использовал слово "сотрудничество" и ни разу не употребил слово "диалог". "С нашей же точки зрения, именно эти два понятия лежат в центре дипломатических усилий", - подчеркнул он.

Во вторник Помпео в своей речи четко дал понять, что США добиваются ужесточения давления на Иран. По его мнению, срок действия эмбарго ООН на поставки оружия Ирану может истечь уже в будущем году, и международному сообществу необходимо предпринять меры в этой связи.

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