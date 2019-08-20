Путин и Ниинистё обсудят отношения РФ и ЕС, международные темы и взаимодействие в Арктике

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 21 августа посетит с рабочим визитом Хельсинки, где встретится со своим финским коллегой Саули Ниинистё. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, лидеры обсудят ключевые темы двустороннего сотрудничества, а также ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня.

Как пояснял помощник главы российского государства Юрий Ушаков, программа визита предусматривает беседу президентов России и Финляндии, затем пройдет их совместная пресс-конференция. После этого Путин и Ниинистё на катере отправятся к причалу крепости Свеаборг - там состоится рабочий обед, в ходе которого президенты продолжат переговоры. В частности, финская сторона предусматривает беседу президентов в формате один на один.

По словам представителя Кремля, среди тем переговоров - перспективы восстановления конструктивного диалога России и Европейского союза в контексте текущего председательства Финляндии в Совете ЕС. Говоря о двусторонней повестке, Ушаков в частности, отметил, что Путин и Ниинистё планируют обсудить взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, межрегиональной, природоохранной и гуманитарной областях, а также сотрудничество двух государств в Арктическом регионе.

Среди других тем предстоящей беседы помощник президента назвал вопрос безопасности в районе Балтийского моря, "включая известную инициативу финского президента о повышении уровня безопасности полетов авиации над Балтикой, в частности, использования транспондеров военной авиацией".

В ожидании полезных дискуссий

За неделю до встречи Ниинистё написал в своем аккаунте в Twitter, что ожидает от переговоров с Путиным много "интересных и полезных дискуссий". Ранее он также заявлял, что для лидеров двух стран "не существует никаких запретных тем для обсуждения".

Накануне визита, 20 августа, финский лидер провел пресс-конференцию, где сообщил, что во время встречи с Путиным может быть затронута тема массовых акций протеста в Москве. Этот же вопрос в начале недели глава российского государства уже обсуждал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в летней резиденции французского лидера в форте Брегансон. Так, 19 августа Путин, комментируя митинги в столице, отметил, что "граждане имеют право на мирные, в соответствии с действующим законом, протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав". Однако, по его словам, "никто - ни власти, ни какие-то группы граждан - не имеет права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда или до столкновений с властями".

Помимо этого, Ниинистё намерен "попытаться максимально прояснить, что Россия думает о тенденциях в мире и в геополитике". В частности, финского лидера интересует мнение Москвы по ситуации на Украине, в том числе в связи с его планами в обозримой перспективе встретиться с новым лидером этой страны Владимиром Зеленским.

Говоря о вопросах двусторонней повестки, президент Финляндии не исключил, что обсудит с Путиным возможность введения электронных виз для посещения отдельных регионов РФ финскими гражданами. В целом же, оценивая уровень отношений Москвы и Хельсинки, Ниинистё отметил, что в них "нет никаких особых проблем". Он также добавил, что "ничего значительного не произошло и не происходит в двусторонних отношениях".