Лавров и вице-президент Венесуэлы обсудят кризис в республике и скоординируют позиции

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в среду проведут переговоры в Москве.

Стороны планируют обсудить реализацию крупных совместных проектов, в том числе в сфере экономики, науки и высоких технологий, мирное урегулирование кризиса в латиноамериканской республике, а также вновь сверить позиции на международной арене для их дальнейшей координации, говорится в комментарии МИД РФ. В состав прибывшей в страну венесуэльской делегации вошли также министр экономики и финансов Симон Серпа, заместитель министра иностранных дел Иван Хиль и зампредседателя Центрального банка Соайль Эрнандес.

Рабочий визит Родригес не анонсировался, о нем стало известно, лишь когда она уже прибыла в Москву. В понедельник вице-президент провела встречу с заместителем председателя российского правительства Юрием Борисовым, главной темой которой стали экономические вопросы. В условиях сильного санкционного давления со стороны Вашингтона Россия продолжает оказывать поддержку и сотрудничать с Венесуэлой. В Каракасе не раз выражали благодарность за такое дружественное отношение.

Фактор нестабильности

С 23 января, когда лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, в стране продолжается политический кризис. Исполнительный вице-президент прибыла в Москву в тот момент, когда стартовавший в мае в Осло и до недавних пор довольно бодро развивавшийся переговорный процесс между законными властями Венесуэлы и представителями оппозиции был приостановлен. Обе стороны заверяют, что временная приостановка не означает прекращения переговоров. Ожидается, что они возобновятся, но сроки и формат пока не известны.

Тем временем из Соединенных Штатов, с самого начала поддержавших Гуайдо, продолжают звучать реплики, которые сложно рассматривать иначе, как попытку помешать внутривенесуэльскому решению, за которое активно выступает Россия. В частности, в беседе с корреспондентом ТАСС представитель Госдепартамента заявил, что десятки ближайших союзников президента Венесуэлы Николаса Мадуро за последние месяцы пытались начать переговоры с США о его свержении. А глава Южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер и вовсе назвал "сигналом для Венесуэлы" начавшиеся у побережья Бразилии военно-морские маневры UNITAS LX с участием ВМС США и ряда латиноамериканских и европейских стран.

В ходе предстоящих переговоров Лавров и Родригес, вероятно, подробно остановятся и на этой теме.

Помощь в нефтяном бизнесе

В прошлый визит Родригес в Москву было объявлено о предстоящем переносе европейского офиса национальной нефтедобывающей компании PDVSA из Лиссабона в российскую столицу. Такое решение, по ее словам, было связано с расширением сотрудничества с "Роснефтью" и "Газпромом", а также с необходимостью обезопасить венесуэльские активы от европейских и американских санкций.

С тех пор сроки переноса не раз менялись. Так, посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Тортоса в беседе с ТАСС заявлял, что работа ведется в активном режиме и должна завершится в скором времени. Возможно, Лавров и Родригес затронут эту тему в ходе переговоров.