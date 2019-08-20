Лавров и глава МИД ФРГ обсудят ситуацию на Украине, в Сирии и контроль над вооружениями

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в среду переговоры с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, который находится в Москве с рабочим визитом.

Как сообщила в преддверии переговоров официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны обменяются мнениями по наиболее актуальным международным проблемам, включая положение дел на Украине, в Сирии и ситуацию вокруг Ирана, а также проблематику глобальной стабильности и стратегической безопасности. Министры также обсудят развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной областях.

Маас пробудет в Москве до 22 августа. В четверг он намерен встретиться с представителями гражданского общества и молодежью.

Интенсивный диалог

Главы МИД РФ и Германии поддерживают интенсивный диалог. В этом году министры встречались уже четыре раза. Последняя встреча состоялась месяц назад в Бонне в рамках российско-германского форума "Петербургский диалог".

Регулярный характер носят и контакты на высшем уровне. На полях саммита Группы двадцати в Осаке 29 июня президенты РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель выразили заинтересованность в дальнейшем углублении двусторонних связей, развитии торгово-экономической и инвестиционной кооперации, расширении культурно-гуманитарного и межобщественного диалога. Как подчеркивается в комментарии МИД РФ, по всем этим направлениям в последние годы удалось добиться зримых результатов.

Интенсивностью отличаются и российско-германские межобщественные контакты. "С успехом проходит российско-германский перекрестный Год научно-образовательных партнерств 2018-2020 годов. Продолжается подготовка в межведомственном формате узловых мероприятий Года", - напомнили в российском дипведомстве.

Кроме того, как подчеркнули в МИД, Германия остается одним из крупнейших торгово-экономических и инвестиционных партнеров России. За 2018 год объем российско-германской торговли вырос на 19,3% по сравнению с 2017 годом и составил $59,6 млрд.

Ракеты и Украина

Кроме того, как сообщили в министерстве, ожидается, что Лавров и Маас обсудят на переговорах ситуацию в сфере контроля над вооружениями. 18 августа США впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками. Как заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков, таким образом Вашингтон взял курс на нагнетание напряженности, однако Москва не поддастся на провокации и продолжит придерживаться моратория на размещение подобных систем.

По традиции министры обменяются мнениями по украинской тематике. Предполагается, что они обсудят перспективы созыва нормандского формата.

Как подчеркнул накануне Лавров, отвечая на вопрос ТАСС, прежде всего необходимо достичь того, о чем лидеры "нормандской четверки" договорились в октябре 2016 года в Берлине. "В Контактной группе вроде бы наметился прогресс по разведению сил и средств в Станице Луганской, но на двух остальных участках надо восстановить статус-кво, потому что в конце прошлого года - начале этого украинские вооруженные силы, которые были выведены оттуда, вновь туда вернулись", - указал он. Министр отметил, что еще одна задача - "четко зафиксировать так называемую формулу Штайнмайера относительно порядка вступления в силу закона об особом статусе".

Юбилей Победы

В министерстве отметили, что в фокусе внимания сторон также будет подготовка к празднованию 75-летия Победы, а также 30-летия падения Берлинской стены и объединения Германии. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин уже передал приглашение Меркель на празднование юбилея Победы.

В МИД РФ напомнили, что правительство ФРГ в порядке ответственности за совершенные нацистским режимом преступления приняло решение о выделении €12 млн на реконструкцию госпиталя для ветеранов войн, а также создание российско-германского Центра встреч в Санкт-Петербурге для российской и германской общественности и блокадников. Вместе тем, подчеркнули на Смоленской площади, этот жест не закрывает вопрос о назначении Берлином соразмерных индивидуальных выплат всем живым блокадникам, независимо от их национальности. Переговоры на эту тему должны быть продолжены, указали в дипведомстве.