РФ пригласила партнеров в СБ ООН к обсуждению Концепции безопасности в Персидском заливе

ООН, 21 августа. /ТАСС/. Россия приглашает государства - члены Совета Безопасности ООН к активному и конструктивному обсуждению Концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Об этом заявил во вторник и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на открытых дебатах Совета Безопасности по Ближнему Востоку.

"Сценарий сколачивания коалиций по интересу приводит к печальным последствиям", - отметил российский дипломат. "Понимая актуальность выработки устойчивого механизма коллективной безопасности в регионе на основе равноправного диалога, Россия выдвинула и представила, в том числе и на площадке ООН, Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива", - подчеркнул он. Полянский напомнил, что "она как раз направлена на разблокировку конфликтных ситуаций, разработку мер доверия и контроля".

"Что касается российских предложений, то они могут и должны добавляться и конкретизироваться и являются своего рода приглашением к конструктивному диалогу о путях достижения долгосрочной стабилизации в зоне Персидского залива", - указал и.о. постпреда РФ. "Мы готовы к тесным контактам как по официальным каналам, так и по линии общественно-политических и экспертных кругов", - заверил он.

Для активизации экспертного диалога по данной теме 18-19 сентября в Москве планируется проведение круглого стола по данной теме, сообщил Полянский.

23 июля МИД России представил Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Она предусматривает формирование инициативной группы для подготовки международной конференции по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива, что в дальнейшем приведет к созданию организации по безопасности и сотрудничеству в данном регионе. Кроме того, Москва выступила с инициативой создания демилитаризованных зон в регионе и предложила отказаться от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств и наладить горячие линии между военными.