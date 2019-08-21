Источник: встреча глав Совбезов РФ, США и Израиля доказала продуктивность этого формата

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 августа. /ТАСС/. Переговоры секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и главы Совета нацбезопасности Израиля Меира Бен-Шаббата, состоявшиеся в конце июня в Иерусалиме, стали примером продуктивного формата взаимодействия. Такое мнение выразил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС российский дипломатический источник.

"Формат интересный, нормальный, продуктивный. Встреча была первая, ожидать большего по сравнению с тем, что было достигнуто, вряд ли стоило. Изложили свои позиции, согласились о конечных целях: мирная, суверенная, единая, светская Сирия с минимальным присутствием иностранных военных", - сказал он.

"Когда будет что-либо готово для следующей встречи в том формате, в котором она имела место, мы готовы", - отметил собеседник агентства. "Пока не видим необходимости", - добавил он.

Переговоры Патрушева, Болтона и Бен-Шаббата 25 июня в Иерусалиме продолжались почти два с половиной часа. Стороны в основном обсуждали Сирию и Иран.