{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Чеснаков заявил о возможном скором обмене с Украиной удерживаемыми лицами, включая моряков

При этом директор Центра политической конъюнктуры заявил, что освобождение украинских моряков не является вопросом "нормандского формата"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил о возможности скорого обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами, в числе которых будут и украинские моряки.

"Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемых лиц", - сказал Чеснаков в интервью изданию "Актуальные комментарии", добавив, что речь идет в том числе и об украинских моряках, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

"И моряков тоже. Хоть это и не вопрос "нормандского формата", а скорее двусторонних отношений России и Украины, как и вся эта азово-керченская история", - отметил политический эксперт.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь. По факту нарушения госграницы было возбуждено уголовное дело, 24 моряка были арестованы.

ЦИК направит данные об избирательной кампании 2019 года в ОБСЕ и генсеку Совета Европы
Председатель Центризбиркома отметила, что передаст только численные показатели без комментариев
Читать полностью