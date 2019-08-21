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Выборы в Мосгордуму - 2019

Памфилова сообщила, что обсудила с Собяниным избирательную кампанию в Москве

Глава ЦИК отметила, что мэр Москвы взял ситуацию под личный контроль
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Александр Щербак/ТАСС
Описание
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что провела предметную встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, на которой обсудила в том числе жалобы и обращения к Центризбиркому кандидатов КПРФ на выборах в Мосгордуму.

В среду на заседании ЦИК Памфилова напомнила, что недавно встречалась с кандидатами компартии на выборы в Мосгордуму, на которой "был высказан ряд претензий, жалоб на действия окружных комиссий, Мосгоризбиркома, исполнительной власти".

После этого, проинформировала председатель ЦИК, у нее состоялась встреча с мэром Москвы Сергеем Собяниным. "Предметно обсудили [ситуацию], Сергей Семенович дал поручения, взял под личный контроль", - сообщила Памфилова.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПамфилова, Элла АлександровнаВыборы в Мосгордуму - 2019
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