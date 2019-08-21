Памфилова сообщила, что обсудила с Собяниным избирательную кампанию в Москве

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что провела предметную встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, на которой обсудила в том числе жалобы и обращения к Центризбиркому кандидатов КПРФ на выборах в Мосгордуму.

В среду на заседании ЦИК Памфилова напомнила, что недавно встречалась с кандидатами компартии на выборы в Мосгордуму, на которой "был высказан ряд претензий, жалоб на действия окружных комиссий, Мосгоризбиркома, исполнительной власти".

После этого, проинформировала председатель ЦИК, у нее состоялась встреча с мэром Москвы Сергеем Собяниным. "Предметно обсудили [ситуацию], Сергей Семенович дал поручения, взял под личный контроль", - сообщила Памфилова.